"КТК-Казахстан" вновь продлил тендер на поставку телекоммуникационного оборудования

8 ноября 2019 10:06 (UTC+04:00)

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