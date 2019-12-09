КТК-Казахстан и КТК-Россия продлевают тендер на закупку трансформаторов и запчастей

9 декабря 2019 13:50 (UTC+04:00)

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