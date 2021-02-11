Узбекско-китайское СП объявило тендер на ремонт дороги

БАКУ /Trend/ - Узбекско-китайское СП ООО «Asia Trans Gas» в рамках реализации проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода «Узбекистан-Китай» объявляет тендер на ремонтные услуги вдоль трассовой дороги между UCS3 и WKC3 0-20 км и дороги между УЗРГ (узел замера расхода газа) и вахтовым поселком.

Стоимость коммерческого предложения резидентов Узбекистана должна быть выражена в национальной валюте Узбекистана (сум), нерезидентов – в долларах США.

Тендерные заявки принимаются в срок до 22 февраля 2021 года.

Телефон для получения дополнительной информации: +998 94 660 24 71, +998 94 660 24 53.

Электронный адрес: [email protected], [email protected]

(Автор: Клавдия Ромакаева Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @romakayeva