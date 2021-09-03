Туркменский НПЗ объявил тендер на модернизацию автоматизированных систем управления
Концерт Эмина Агаларова в белоснежном шатре Sea Breeze Event Hall с COVID-паспортами и гастрономическими изысками (ФОТО)
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Погранслужба Азербайджана прокомментировала сообщения о задержании лидера радикальной группировки «Мужское государство»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакады-насосной станции Сумгайытской электростанции (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента очередного жилого комплекса в рамках проекта льготного жилья в Сумгайыте (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию средней школы номер 20 в Сумгайыте (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ООО "Азмонбат" в Сумгайытском химическом промышленном парке (ФОТО)
«КазМунайГаз» и «Шелл» изучат возможности реализации пилотного проекта по использованию технологии CCUS
Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в направлении города Шуша - минобороны
Украина заинтересована в поставках азербайджанской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» - министерство