Туркменский госконцерн объявил тендер на строительство газохимического завода
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Проходит шествие в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации
Азербайджанские герои Токио начинают подготовку к Парижу – будут привлечены гази Карабахской войны (ФОТО)
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО)
Ведется работа по организации деятельности Карабахского главного регионального управления архитектуры и градостроительства
Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана объявило международный тендер
Дирижер из города Шуша руководил оркестром легендарного Гидона Кремера на фестивале Kremerata Baltica (ВИДЕО/ФОТО)
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана