Wizz Air сменит терминал в бакинском аэропорту Гейдар Алиев

5 января 2018 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бюджетная авиакомпания Wizz Air с 15 января планирует перевести свои рейсы будапештского направления из терминала 1 Международного бакинского аэропорта Гейдар Алиев в терминал 2, сообщили Trend в пятницу в компании.

"Начиная с 15 января 2018 года, все прилеты и вылеты Wizz Air в/из Баку будут обслуживаться в терминале 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев".

Авиакомпания Wizz Air из Баку осуществляет рейсы в Будапешт.

Терминал 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев отвечает всем международным требованиям по эксплуатации гражданских аэропортов. В терминале функционируют кафе и рестораны, магазины беспошлинной торговли Duty Free. На всей территории аэропорта предлагается бесплатный высокоскоростной доступ в интернет (Baku Airport Free Wi-Fi).

У терминала расположена остановка экспресс-автобуса BakuBus H1 Airport Express. Автобус курсирует каждые полчаса между Международным аэропортом Гейдар Алиев и центром Баку (станция метро «28 Мая») с кратковременной остановкой у станции метро "Кероглу".

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
The Jakarta Post: Международный аэропорт Азербайджана признан самым красивым аэропортом мира (ФОТО)
Общество 2 января 13:44
Вылетевший в Нахчыван пассажирский самолет AZAL вернулся в бакинский аэропорт
Бизнес 22 декабря 2017 11:02
Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев вырос более, чем на 20%
Бизнес 10 ноября 2017 15:44
Buta Airways меняет терминал вылета на рейсах из Баку
Бизнес 26 октября 2017 10:38
Совершивший незапланированную посадку в аэропорту Астаны самолёт прибыл в Баку
Общество 22 октября 2017 12:16
Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев приближается к очередному рекордному показателю
Бизнес 12 сентября 2017 12:45
Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на новые технологические решения в связи с ростом пассажиропотока (ФОТО)
Бизнес 29 августа 2017 14:44
Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил свыше 2 млн. пассажиров с начала года
Бизнес 7 августа 2017 17:15
В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана Формулы-1 (ФОТО)
Общество 19 июня 2017 16:25
Международный аэропорт Гейдар Алиев существенно увеличил пассажиропоток
Бизнес 9 июня 2017 10:37
С начала года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил более миллиона пассажиров
Бизнес 5 мая 2017 11:58
Главы погранслужбы и таможни Азербайджана провели проверку в Международном аэропорту Гейдар Алиев
Общество 29 апреля 2017 14:55
Ашуг Самира провела с молодежью флешмоб в Бакинском аэропорту (ВИДЕО)
Звёздный мир 13 апреля 2017 13:41
Авиарейс Уфа-Баку перенесен на субботу
Бизнес 27 января 2017 19:09
За 11 месяцев Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил почти 3 млн пассажиров
Бизнес 7 декабря 2016 15:16
Представлен новый сайт Международного аэропорта Гейдар Алиев
Бизнес 21 ноября 2016 16:42
Пассажир экстренно севшего в Баку самолета British Airways отправлен в пункт назначения
Бизнес 7 ноября 2016 17:39
Пассажиропоток аэропорта Гейдар Алиев в октябре увеличился на 19%
Бизнес 3 ноября 2016 13:46