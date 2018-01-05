Wizz Air сменит терминал в бакинском аэропорту Гейдар Алиев

БАКУ /Trend/ - Бюджетная авиакомпания Wizz Air с 15 января планирует перевести свои рейсы будапештского направления из терминала 1 Международного бакинского аэропорта Гейдар Алиев в терминал 2, сообщили Trend в пятницу в компании.

"Начиная с 15 января 2018 года, все прилеты и вылеты Wizz Air в/из Баку будут обслуживаться в терминале 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев".

Авиакомпания Wizz Air из Баку осуществляет рейсы в Будапешт.

Терминал 2 Международного аэропорта Гейдар Алиев отвечает всем международным требованиям по эксплуатации гражданских аэропортов. В терминале функционируют кафе и рестораны, магазины беспошлинной торговли Duty Free. На всей территории аэропорта предлагается бесплатный высокоскоростной доступ в интернет (Baku Airport Free Wi-Fi).

У терминала расположена остановка экспресс-автобуса BakuBus H1 Airport Express. Автобус курсирует каждые полчаса между Международным аэропортом Гейдар Алиев и центром Баку (станция метро «28 Мая») с кратковременной остановкой у станции метро "Кероглу".

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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