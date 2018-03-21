Азербайджан может стать привлекательным для дагестанских туристов -министр

БАКУ /Trend/ - Близость расстояния между Азербайджаном и Дагестаном, а также различные опции азербайджанского туризма, включая оздоровительный, зимний и гастрономический туризм, могут быть привлекательны для дагестанских туристов.

Об этом сказал министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на встрече с врио министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Рабият Закавовой в Баку. Встреча прошла в министерстве культуры и туризма Азербайджана в рамках информационного тура представителей профессионального туристского сообщества с 16 по 21 марта.



Было отмечено, что со стороны Азербайджана реализуются ряд проектов по развитию оздоровительного туризма и в том числе, что Галаалты, Дуздаг и Габала интересуют туристов из России. Абульфас Гараев также информировал дагестанскую делегацию о Baku Shopping Festival, который пройдет в столице Азербайджана с первого по 31 мая, рассказал о системе «tax-free» в рамках фестиваля, и пригласил дагестанских туроператоров поучаствовать в массовом событийном мероприятии.

Абульфас Гараев подчеркнул важность проведения в рабочем порядке встреч для ускорения двустороннего сотрудничества по привлечению туристов между Азербайджаном и Дагестаном.



Рабият Закавова, в свою очередь, выразила благодарность за предложение об организации инфотура, отметив, что проект будет взаимным и министерство намерено организовать прием и встречу представителей азербайджанских компаний на дагестанской земле.



«Реализация этого проекта внесет вклад в укрепление профессиональных связей и развитие взаимодействия в области туризма между Азербайджаном и Республикой Дагестан. Уверена, что встреча представителей туристского сообщества обеих сторон станет добрым началом, нашей совместной деятельности, даст хороший импульс развитию взаимных туристских потоков и сотрудничества в сфере туризма и гостеприимства», - сказала Закавова.

Было высказано предложение, наравне с туристическим обменом с Азербайджаном, оказать помощь в проведении обучения кадров дагестанской индустрии туризма в Азербайджанском университете туризма и менеджмента с целью улучшения их подготовки.



В ходе встречи стороны также договорились о разработке совместных проектов туристических маршрутов, с использованием существующего воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Глава минтуризма Дагестана Рабият Закавова поблагодарила министерство культуры и туризма Азербайджана за поддержку, оказанную дагестанским туристическим предприятиям в ходе визита в Азербайджан и пригласила туркомпании Азербайджана участвовать в ознакомительных турах в Дагестан.

Отметим, что информационный тур был инициирован в 2017 году Постоянным представительством Республики Дагестан в городе Баку и министерством культуры и туризма АР. Данный проект является одним из мероприятий в рамках реализации Соглашения между правительствами Республики Дагестан и Азербайджана о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.