Азербайджан может стать привлекательным для дагестанских туристов -министр

21 марта 2018 01:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Близость расстояния между Азербайджаном и Дагестаном, а также различные опции азербайджанского туризма, включая оздоровительный, зимний и гастрономический туризм, могут быть привлекательны для дагестанских туристов.

Об этом сказал министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на встрече с врио министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Рабият Закавовой в Баку. Встреча прошла в министерстве культуры и туризма Азербайджана в рамках информационного тура представителей профессионального туристского сообщества с 16 по 21 марта.

Было отмечено, что со стороны Азербайджана реализуются ряд проектов по развитию оздоровительного туризма и в том числе, что Галаалты, Дуздаг и Габала интересуют туристов из России. Абульфас Гараев также информировал дагестанскую делегацию о Baku Shopping Festival, который пройдет в столице Азербайджана с первого по 31 мая, рассказал о системе «tax-free» в рамках фестиваля, и пригласил дагестанских туроператоров поучаствовать в массовом событийном мероприятии.

Абульфас Гараев подчеркнул важность проведения в рабочем порядке встреч для ускорения двустороннего сотрудничества по привлечению туристов между Азербайджаном и Дагестаном.

Рабият Закавова, в свою очередь, выразила благодарность за предложение об организации инфотура, отметив, что проект будет взаимным и министерство намерено организовать прием и встречу представителей азербайджанских компаний на дагестанской земле.

«Реализация этого проекта внесет вклад в укрепление профессиональных связей и развитие взаимодействия в области туризма между Азербайджаном и Республикой Дагестан. Уверена, что встреча представителей туристского сообщества обеих сторон станет добрым началом, нашей совместной деятельности, даст хороший импульс развитию взаимных туристских потоков и сотрудничества в сфере туризма и гостеприимства», - сказала Закавова.

Было высказано предложение, наравне с туристическим обменом с Азербайджаном, оказать помощь в проведении обучения кадров дагестанской индустрии туризма в Азербайджанском университете туризма и менеджмента с целью улучшения их подготовки.

В ходе встречи стороны также договорились о разработке совместных проектов туристических маршрутов, с использованием существующего воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Глава минтуризма Дагестана Рабият Закавова поблагодарила министерство культуры и туризма Азербайджана за поддержку, оказанную дагестанским туристическим предприятиям в ходе визита в Азербайджан и пригласила туркомпании Азербайджана участвовать в ознакомительных турах в Дагестан.

Отметим, что информационный тур был инициирован в 2017 году Постоянным представительством Республики Дагестан в городе Баку и министерством культуры и туризма АР. Данный проект является одним из мероприятий в рамках реализации Соглашения между правительствами Республики Дагестан и Азербайджана о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Айсель Мамедова выступила в Греции
Интересное 20 марта 22:19
Народ Азербайджана является свидетелем позитивных преобразований – Роб Собхани
Точка зрения 20 марта 10:30
Названы перспективные сферы для азербайджанских инвестиций в Боснии и Герцеговине (Эксклюзив)
Бизнес 20 марта 07:00
ОПЕК готов рассмотреть вступление Азербайджана в картель
Энергетика 19 марта 23:38
Аманда Пол: Анкара будет продолжать настаивать на возвращении оккупированных территорий Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 19 марта 19:11
Большие надежды армянской дипломатии, или Конгресс, где разбиваются мечты
Армения 19 марта 18:57
Роб Собхани: В США не понимают, что визит Саакяна может нанести ущерб отношениям с Азербайджаном
Нагорно-карабахский конфликт 19 марта 18:38
Таджикистан одобрил безвизовый режим с Узбекистаном
Узбекистан 19 марта 18:12
Соколов: Технологии из России помогут оптимизировать коридор "Север-Юг"
Бизнес 19 марта 17:21
В Азербайджане предлагают внедрить ICO для привлечения финансирования
Бизнес 19 марта 17:02
Азербайджан очень много делает для еврейского населения - замглавы мэра израильского города (ФОТО)
Общество 19 марта 15:14
Зияфет Аскеров: Президентские выборы в России прошли демократично
Политика 19 марта 13:44
Задержанная гражданка Израиля: «Мне повезло, что это произошло со мной в Азербайджане»
Общество 19 марта 13:27
Явка на выборы президента РФ в Азербайджане была высокой - посольство РФ
Политика 19 марта 11:42
Названы приоритетные рынки для экспорта азербайджанской плодоовощной продукции
Бизнес 19 марта 11:36
Натали Гуле: Визит Саакяна в США - негативный сигнал для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 19 марта 11:19
Азербайджан незначительно увеличил добычу нефти
Энергетика 19 марта 10:10
Азербайджан и Иран обсуждают совместную разработку месторождений на Каспии (Эксклюзив)
Энергетика 19 марта 07:02