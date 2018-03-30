Всё больше граждан Таджикистана желает посетить Узбекистан

30 марта 2018 15:41 (UTC+04:00)

Как передают в пятницу таджикские СМИ, в ОВИР МВД Таджикистана сообщили, что после подписания Cоглашения «О взаимных поездках граждан», согласно которому граждане Таджикистана и Узбекистана могут без оформления визы бывать на сопредельной территории до 30 дней, все больше граждан стали обращаться к ним за вожделенным документом.

Впервые за многие годы можно наблюдать очереди у стен Отдела виз и регистрации МВД Таджикистана. Мухсин Хамидов, один из ответственных сотрудников этого ведомства сообщил, что раньше люди обращались за загранпаспортом в связи с выездом на заработки в Россию, а сейчас большинство получают загранпаспорта для поездки в Узбекистан.

Он затруднился сообщить о количестве желающих приобрести загранпаспорт, но, по его словам, этих людей стало примерно на 30 процентов больше, чем до подписания соглашения о безвизовом режиме между Таджикистаном и Узбекистаном.

Согласно недавно установленному порядку между Таджикистаном и Узбекистаном, граждане двух стран имеют право на въезд в другую страну только с заграничным паспортом. ​

​Официальная стоимость таджикского биометрического загранпаспорта составляет на сегодня 75 долларов США. Плюс к этому получателю необходимо уплатить 75 сомони госпошлину и 40 сомони за обслуживание.

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Azernews Newspaper
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