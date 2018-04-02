Пятизвездочный отель в Губе провел ребрендинг

БАКУ /Trend/ - Находящийся на лоне живописной природы Азербайджана, у подножия гор в Губе, на берегу реки Гудиалчай пятизвездочный отель Quba Rixos провел ребрендинг.

С первого апреля 2018 года отель будет принимать своих гостей под именем Quba Palace. Объединяющий вокруг себя самые профессиональные, на данный момент, кадры в области гостиничного менеджмента в Азербайджане Quba Palace, будет продолжать работать с той же командой под новым брендом.

По словам главного менеджера отеля Кенана Агаева, будучи самым популярным и самым крупным отелем в регионах Азербайджана Quba Palace, сохраняя свой успешный и профессиональный имидж в этом секторе высоким уровнем обслуживания, постарается сделать свой новый бренд еще более известным.

Руководство отеля сообщило, что выход бренда Rixos из названия отеля связан с новыми вызовами. Таким образом, объявив свое решение покинуть регион, бренд Rixos официально выходит как с азербайджанского, так и с грузинского рынков. В результате с апреля отель Quba Rixos в Азербайджане будет именоваться Quba Palace, а Rixos Borjomi в Грузии — Borjomi Likani.

«Мы хотим привлечь больше туристов и эффективно использовать большой потенциал и возможности нашего отеля. Мы убеждены, что в ближайшее время Quba Palace будет признан еще более сильным брендом на рынке», - заявил Кенан Агаев.

Отметим, что имеющий первое и единственное поле для гольфа в Азербайджане, гостиничный комплекс Quba Palace, был введен в эксплуатацию в 2013 году. Комплекс, который расположен в селе Эски Игрик Губинского района, состоит из семиэтажного главного здания, 26 вилл, трех ресторанов, ночного клуба, развлекательного парка, поля для гольфа и других современных объектов обслуживания, охватывает территорию площадью в 127 гектаров. На территории комплекса имеется искусственное озеро общей площадью 30 тысяч квадратных метров, площадка для посадки вертолета и другие вспомогательные здания.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.qubapalace.com

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