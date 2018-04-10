Минкультуры о числе посетивших Азербайджан за последние три месяца туристов

БАКУ /Trend/ - За три месяца текущего года число иностранных граждан, приехавших в Азербайджан, выросло на 12,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении министерства культуры и туризма, распространенном во вторник.

За указанный период в страну приехали 627 835 (январь - 185 913, февраль -166 161, март - 275 761) иностранных граждан, что на 70 207 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По числу стран, чьи граждане посетили Азербайджан, лидирует Россия (171 814 человек), далее следует Грузия (138 909), Иран (99 158) и Турция (72733). Кроме того, среди приехавших 29 317 человек – граждане ОАЭ, 11 847 – Украины и 11 112 – граждане Ирака.

Основная часть иностранцев, приехавших в Азербайджан за три месяца 2018 года, приходится на долю стран СНГ и Грузии (342 457 человек, или 54,5 процента), ближневосточных стран (166 976, или 26,5 процента) и европейских стран (93 122, или 14,8 процента).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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