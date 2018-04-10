Минкультуры о числе посетивших Азербайджан за последние три месяца туристов

10 апреля 2018 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За три месяца текущего года число иностранных граждан, приехавших в Азербайджан, выросло на 12,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении министерства культуры и туризма, распространенном во вторник.

За указанный период в страну приехали 627 835 (январь - 185 913, февраль -166 161, март - 275 761) иностранных граждан, что на 70 207 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По числу стран, чьи граждане посетили Азербайджан, лидирует Россия (171 814 человек), далее следует Грузия (138 909), Иран (99 158) и Турция (72733). Кроме того, среди приехавших 29 317 человек – граждане ОАЭ, 11 847 – Украины и 11 112 – граждане Ирака.

Основная часть иностранцев, приехавших в Азербайджан за три месяца 2018 года, приходится на долю стран СНГ и Грузии (342 457 человек, или 54,5 процента), ближневосточных стран (166 976, или 26,5 процента) и европейских стран (93 122, или 14,8 процента).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Pakistan Observer: Азербайджан переживает туристический бум
Туризм 12:04
Абульфас Гараев о доходах от сферы культуры и туризма
Общество 4 апреля 17:02
Российская авиакомпания начинает полёты в Самарканд
Туризм 4 апреля 11:33
Болгария и Азербайджан обсудят вопросы расширения сотрудничества в сфере туризма
Политика 3 апреля 20:50
Таджикско-узбекскую границу ежедневно пересекают свыше 10 тысяч человек
Туризм 3 апреля 15:19
Узбекистан намерен привлекать 15 миллионов туристов в год
Туризм 3 апреля 10:54
Узбекистан активно рекламирует свой туристический потенциал в Таджикистане
Туризм 31 марта 12:13
В 2017 году азербайджанские туристы потратили за рубежом около $3 млрд
Бизнес 31 марта 11:25
В Таджикистане обсуждают порядок пребывания граждан страны в Казахстане
Туризм 31 марта 09:21
Всё больше граждан Таджикистана желает посетить Узбекистан
Туризм 30 марта 15:41
Саудовская Аравия с апреля начнет выдачу туристических виз
Арабские страны 27 марта 22:25
Израиль увеличивает размер субсидий за чартеры с туристами
Израиль 27 марта 15:48
Генсек ЮНВТО: У Казахстана - безграничные возможности для приключенческого туризма
Казахстан 27 марта 01:20
Азербайджан и Босния и Герцеговина могут предложить очень многое в сфере туризма - член Президиума (Эксклюзив)
Туризм 23 марта 15:10
Увеличилось число российских туристов посетивших Таджикистан
Бизнес 22 марта 16:41
Азербайджан может стать привлекательным для дагестанских туристов -министр
Туризм 21 марта 01:15
Таджикистан одобрил безвизовый режим с Узбекистаном
Узбекистан 19 марта 18:12
Казахстан и Узбекистан планируют увеличить турпоток в два раза
Туризм 17 марта 13:08