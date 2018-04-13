За I квартал 2018 г. Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил почти 900 тыс. пассажиров

13 апреля 2018 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 897 тысяч пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 15 процентов, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в пятницу.

На долю национального авиаперевозчика "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) пришлось 362 тысячи пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 104 тысячи пассажиров.

Всего на международных рейсах было обслужено 768 тысяч пассажиров (85,6 процента от пассажиропотока).

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 52 направлениям. В десятке самых популярных международных направлений за указанный период – Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Доха, Шарджа, Тбилиси, Багдад, Тегеран и Санкт-Петербург. По этим направлениям в январе-марте совершили полеты 597 тысяч пассажиров.

С марта текущего года регулярные прямые рейсы из Абу-Даби в Баку стала выполнять одна из лидирующих авиакомпаний ОАЭ – Etihad Airways.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысяч квадратных метров.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте 2018 года бакинский аэропорт второй год подряд возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

(Автор: Максим Цурков)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Международный аэропорт Гейдар Алиев в очередной раз признан лучшим на постсоветском пространстве
Туризм 27 марта 14:52
С начала года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил на 19% больше пассажиров
Бизнес 13 февраля 15:17
Туман не повлиял на прием и отправку рейсов в бакинском аэропорту
Общество 5 февраля 07:36
Wizz Air сменит терминал в бакинском аэропорту Гейдар Алиев
Туризм 5 января 17:25
The Jakarta Post: Международный аэропорт Азербайджана признан самым красивым аэропортом мира (ФОТО)
Общество 2 января 13:44
Вылетевший в Нахчыван пассажирский самолет AZAL вернулся в бакинский аэропорт
Бизнес 22 декабря 2017 11:02
Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев вырос более, чем на 20%
Бизнес 10 ноября 2017 15:44
Buta Airways меняет терминал вылета на рейсах из Баку
Бизнес 26 октября 2017 10:38
Совершивший незапланированную посадку в аэропорту Астаны самолёт прибыл в Баку
Общество 22 октября 2017 12:16
Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев приближается к очередному рекордному показателю
Бизнес 12 сентября 2017 12:45
Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на новые технологические решения в связи с ростом пассажиропотока (ФОТО)
Бизнес 29 августа 2017 14:44
Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил свыше 2 млн. пассажиров с начала года
Бизнес 7 августа 2017 17:15
В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана Формулы-1 (ФОТО)
Общество 19 июня 2017 16:25
Международный аэропорт Гейдар Алиев существенно увеличил пассажиропоток
Бизнес 9 июня 2017 10:37
С начала года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил более миллиона пассажиров
Бизнес 5 мая 2017 11:58
Главы погранслужбы и таможни Азербайджана провели проверку в Международном аэропорту Гейдар Алиев
Общество 29 апреля 2017 14:55
Ашуг Самира провела с молодежью флешмоб в Бакинском аэропорту (ВИДЕО)
Звёздный мир 13 апреля 2017 13:41
Авиарейс Уфа-Баку перенесен на субботу
Бизнес 27 января 2017 19:09