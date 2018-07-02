Обнародовано число Казахстанских туристов посетивших Турцию в январе-мае 2018 года

2 июля 2018 16:17 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Китайская компания выкупила контрольный пакет акций стекольного завода в Казахстане
Казахстан 17:32
Ты жаждал крови…Азербайджанские каскадеры в историческом фильме Казахстана (ФОТО)
Культура 17:29
"Сомон Эйр" совершил первый чартерный рейс из Душанбе в Анталию
Таджикистан 17:10
«Эйр Астана» объявляет тендер на приобретение вычислительной техники
Тендеры 17:04
Создание МФЦА – хорошая возможность для Казахстана стать финансовым хабом – ВБ
Бизнес 16:54
КТК в июне увеличил отгрузку нефти
Энергетика 16:47
Формат Россия-Азербайджан-Турция-Иран - потенциально сильнейший в регионе - Савельев
Бизнес 16:27
В Турции растет число туристов из Туркменистана - министерство
Туризм 16:09
Газовый госконцерн Туркменистана приобретет автотехнику
Тендеры 15:52
Войсковая часть в Казахстане объявляет тендер на закупку лекарств
Тендеры 15:02
Филиал Нацбанка Казахстана объявил тендер на ремонт административного здания
Тендеры 14:29
КТК-Казахстан объявляет тендер на проведение аудита
Тендеры 14:19
Казахстанский фонд «Самрук-Қазына» сэкономил 1,5 млрд тенге
Казахстан 14:16
США планирует разместить управляемые ядерные бомбы B61-12 в Турции
Турция 14:10
КТК-Казахстан объявляет тендер на ремонт дороги
Тендеры 12:32
Россия продлила запрет на транзит определенных товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан
Россия 11:45
Казахстанская компания приступит к продаже автомобилей Hyundai в Узбекистане
Казахстан 11:20
В Турции возросло число зарегистрированных туркменских компаний
Бизнес 10:50