Упрощение визовых процедур увеличило турпоток из ОАЭ в Азербайджан

18 августа 2018 13:25 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 13-17 августа
Энергетика 13:30
Азербайджанская нефть растет в цене
Энергетика 12:23
Компании ОАЭ заинтересованы в инвестировании в Казахстан
Бизнес 12:06
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 11:34
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 10:49
Азербайджан откроет торговые дома еще в четырех городах Украины
Бизнес 17 августа 21:01
Лента новостей
Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан
В мире 13:53
Число жертв обрушения моста в Генуе увеличилось до 42 человек (Обновлено)
Европа 13:48
Володин пригласил главу МИД Турции посетить Госдуму
Турция 13:42
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 13-17 августа
Энергетика 13:30
Кыргызстан и Казахстан вновь заявляют о намерении довести взаимный товарооборот до $1 млрд
Кыргызстан 13:29
На юге Азербайджана произошло землетрясение
Происшествия 13:29
В Азербайджане завтра возможны осадки
Общество 13:28
Россия и Германия намерены провести заседание по сотрудничеству в декабре
Россия 13:13
Иранский эсминец оборудовали артиллерийским комплексом своего производства
Иран 13:05