Французские специалисты выбирают экспонаты из Узбекистана для Лувра

27 сентября 2018 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане с 19 по 28 сентября с рабочим визитом находится группа французских специалистов всемирно известного музея Лувр во главе с директором департамента исламского искусства музея Яник Линц, передаёт "Подробно.uz"

Также в состав делегации входят директор французско-узбекской археологической миссии в Бухаре, археолог отдела исламского искусства Лувра Рокко Ранте и эксперты-реставраторы Анна Лигей, Кристина Париселле, Дельфин Эли Лефевр, Джеральди Фрэй.

Основная цель визита – проведение исследования в сотрудничестве с экспертами из Узбекистана, обеспечение научного анализа и составление экспертного заключения по состоянию экспонатов, предварительно отобранных в музеях Узбекистана для экспонирования на выставке "Цивилизации и культуры на Шелковом пути", которая будет проводиться в Лувре в 2021 году.

Напомним, что это второй визит французской делегации по вопросу проведения выставки. Первый состоялся в мае текущего года.

Французскими экспертами по реставрации и консервации музейных экспонатов проводится планомерная работа по изучению предметов культурного наследия Узбекистана. Они ведут свои исследования в ведущих музеях и научно-исследовательских институтах Узбекистана.

Также, французским археологом Джеральди Фрэй, в целях изучения коллекции, запланирован визит в Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук.

В рамках подготовки к выставке французские и узбекские ученые проводят масштабную работу по отбору и изучению предварительного списка экспонатов, которые наиболее полноценно отображают древнюю и средневековую культуру государств, существовавших на территории современного Узбекистана. По итогам совместного изучения будет дано экспертное заключение по каждому отобранному экспонату и составлен единый список произведений искусств для экспонирования на выставке в Лувре.

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