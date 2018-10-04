Узбекистан и Казахстан могут ввести единую туристическую визу

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Казахстан могут ввести общую визу под названием «Шелковый путь», сообщают казахстанские СМИ.

Об этом стало известно в ходе международной выставки «Туризм на Шелковом пути», открывшейся вчера в Ташкенте. Общая виза предполагает свободное перемещение из страны в страну для туристов.

«Обе стороны очень активно работают над этим. К этому проекту проявляет интерес и ряд других стран, расположенных на Шелковом пути. Мы надеемся, что в дальнейшем они тоже смогут присоединиться к такому соглашению, приведя свое законодательство и свои информационные системы в соответствии с требованиями, которые позволяют обеспечить взаимно-информационный обмен между нашими пограничниками, между нашими службами безопасности», - сказал Азиз Абдухакимов, заместитель премьер-министра Узбекистана.

Было отмечено, что такой шаг поможет развить туризм в Центральной Азии.

Сообщается, что проект визы «Шелкового пути» в скором времени могут поддержать и другие соседние страны.

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