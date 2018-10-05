В Турции сократилось число туристов из Беларуси

БАКУ /Trend/ - В августе 2018 года Турцию посетили 43 312 туристов из Беларуси, что на 3,47 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. Об этом сообщили Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

Как отметили в министерстве, доля граждан Беларуси в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в августе 2018 года, составила 0,80 процента.

Для сравнения, в августе 2017 года этот показатель составил 0,96 процентов.



В министерстве также отметили, что в течение января-августа 2018 года Турцию в целом посетили 185 379 туристов из Беларуси, что на 5,11 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"Доля граждан Беларуси в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в течение восьми месяцев 2018 года, составила 0,69 процента" - сказали в министерстве.

Отметим, что в августе 2018 года Турцию в целом посетили 5 383 332 туриста, что на 15,56 процента превышает показатель аналогичного месяца 2017 года.

В августе 2018 года Турцию посетили 654 737 туристов из Германии, 363 433 - из Великобритании, 235 364 - из Болгарии и 204 092 - из Грузии.

Остальные 3 925 706 туристов, посетивших Турцию в августе нынешнего года, приходятся на долю граждан других государств.

За указанный период турецкую провинцию Анталья посетили 2 074 498 туристов, что составляет 38,54 процента от их общего числа.

В августе 2018 года Стамбул посетили 1 391 036 туристов, что составляет 25,84 процента от их общего числа.

По итогам января-августа 2018 года число туристов, посетивших Турцию, составило 32 410 034, что на 22,92 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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