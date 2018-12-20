Узбекистан введёт безвизовый режим для граждан 22 стран

БАКУ /Trend/ - В скором времени Узбекистан намерен ввести безвизовый режим еще для 22 государств.

Об этом, как передаёт в четверг Trend со ссылкой на узбекские СМИ, заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Улугбек Касымходжаев.

Напомним, ранее вице-премьер Азиз Абдухакимов сообщил, что Узбекистан рассматривает возможность введения безвизового режима для ряда государств, в том числе для стран Европейского союза.

Узбекистан с 5 октября текущего года ввел безвизовый режим для граждан Франции, а в начале марта – граждан Таджикистана.

В феврале республика запустила безвизовый режим для граждан семи стран. Теперь туристы из Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии могут находиться в стране без виз в течение 30 дней со дня въезда.

Кроме того, был утвержден перечень из 39 государств, в отношении которых с 10 февраля 2018 года введен упрощенный порядок оформления туристских виз.

В стране с 15 июля была введена в действие система оформления и выдачи электронных въездных виз. За первые 50 дней ее работы въездную визу в Узбекистан получили более девяти тысяч путешественников из 45 стран мира.

За десять месяцев 2018 года количество иностранных граждан, посетивших Узбекистан, превысило показатели прошлого года почти в два раза и составило порядка 4,4 миллиона человек. Существенный рост обеспечил введённый в 2018 году безвизовый режим для граждан девяти стран.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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