Свердловская область РФ и Азербайджан планируют увеличить взаимный турпоток

БАКУ /Trend/ - Для роста взаимного турпотока Азербайджан и Свердловская область России планируют увеличить количество прямых рейсов по маршруту Екатеринбург-Баку, изучить возможность формирования пакетных туров для снижения стоимости поездок, организовать постоянный обмен отраслевой информацией, а также открыть на Урале представительство туристического бюро прикаспийской республики, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт правительства области.

Эти шаги по расширению сотрудничества в сфере туризма обсуждались на площадке VII международного туристского форума «Большой Урал-2019» в ходе встречи исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Орлова с председателем государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым.

Азербайджанская сторона высоко оценила возможности Екатеринбурга и Свердловской области в сфере туризма.

«Мы видим грандиозный туристический потенциал вашего региона. Мы здесь для того, чтобы найти механизмы увеличения взаимного турпотока. Мы готовы позиционировать Урал в нашей стране как интереснейший маршрут для посещения и рассматриваем возможность открытия своего представительства здесь. В Азербайджане с нетерпением ждут российских туристов. Для этого создана инфраструктура и нет языкового барьера. У нас в стране после распада Союза не закрылась ни одна русскоязычная школа», - сообщил Нагиев.

Алексей Орлов поблагодарил гостей за открытый партнерский диалог, подчеркнул крепкий характер деловых и дружеских связей Свердловской области и Республики, а также рассказал о ближайших планах правительства региона по развитию партнерских контактов с Азербайджаном.

«В настоящее время совместно разработан проект нового соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и правительством Азербайджана на следующие 10 лет. Документ позволит нам провести много совместных мероприятий. Отдельное внимание в нашей работе будет, безусловно, посвящено теме туризма. Мы считаем, что эта отрасль продолжит расти и станет полноценным сектором экономики», - сказал Алексей Орлов.

По сообщению азербайджанской стороны, с июля авикомпания «Иркутские авиалинии» начнет совершать два раза в неделю регулярные рейсы из Екатеринбурга в Баку. Таким образом, их количество достигнет трех раз в семь дней.

Напомним, в апреле 2018 года Азербайджанская Республика выступила страной-партнером VI международного туристского форума «Большой Урал». В этом году форум проходит в партнерстве с Республикой Узбекистан.

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