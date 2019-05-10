Турция планирует увеличение числа иранских туристов

БАКУ /Trend/ - В 2019 году Турция планирует принять из Ирана 2,5 миллиона туристов, сказал заместитель главы Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Хасан Эрдем.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдема, в 2018 году Турцию посетили 1,670 миллиона туристов из Ирана.

Он отметил, что каждый иранский турист тратит в стране как минимум 500 долларов США.

Ожидается, что в 2019 году число туристов, посещающих Турцию, увеличится на 22 процента и составит 40 миллионов человек, сказал Эрдем.

Отметим, что ранее в министерстве культуры и туризма сообщили Trend, что в марте 2019 года Турцию посетили 240,2 тысячи туристов из Ирана, что на 38,04 процента меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

"Доля граждан Ирана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 10,76 процента", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что по итогам первого квартала 2019 года (январь-март) Турцию посетили 447,1 тысячи туристов из Ирана, что на 39,44 процента меньше по сравнению с первым кварталом 2018 года.

В марте 2019 года Турцию посетили 2,232 миллиона туристов, что на 4,33 процента больше по сравнению с мартом 2018 года.

В первом квартале 2019 года доходы Турции от туризма составили 4,6 миллиарда долларов, увеличившись на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. От общих доходов, полученных туристическим сектором в первом квартале, 80,3 процента приходятся на долю иностранных туристов. Оставшиеся 19,7 процента обеспечили проживающие за рубежом граждане Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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