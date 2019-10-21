С начала года Азербайджан посетили до 2418,3 тысячи туристов из 191 страны

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2019 года Азербайджан посетило 2418,3 тысячи туристов и лиц без гражданства из 191 страны, что больше показателей аналогичного периода прошлого года на 9,5 процента, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Среди приехавших 30 процентов составили граждане России, 22 процента - Грузии, 9,7 процента – Турции, 8,2 процента - Ирана, 3,9 процента – Саудовской Аравии, 2,1 процента - ОАЭ, 1,9 процента – Индии, по 1,8 процента из Украины и Ирака, 1,6 процента – Туркменистана, по 1,5 процента из Израиля и Казахстана, 1,4 процента – Пакистана, 1,2 процента – Великобритании, 11,3 процента - граждане других стран, 0,1 процента – лица без гражданства.

Среди них 65,9 процента туристов составили мужчины, 34,1 процента - женщины.

Наибольший рост среди приезжих за этот период, наблюдался среди граждан Турменистана (96 процентов), Индии (70,1 процента), Египта (66,3 процента), Китай (63,7 процента), Саудовской Аравии (42,0 процента), Филиппин (39,4 процента), Венгрии (34,8 процента), Польши (32,0 процента), Малайзии (27,3 процента), Великобритании (27,0 процента), Испании (26,7 процента), Юной Кореи (22,4 процента), Грузии (21,6 процента) и Германии (21,6 процента).

С января по сентябрь 2019 года число приехавших из стран-членов ЕС выросло на 24 процента, достигнув 110,3 тысячи человек, из СНГ – 8,3 процента, составив 880,9 тысячи человек.

Из общего числа прибывших в Азербайджан – 57,9 процента иностранцев и лиц без гражданства, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 41,3 процента - воздушным, 0,8 процента – водным транспортом.

За этот период число граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны, выросло на 17,9 процента относительно прошлогоднего показателя, составив 4201,5 тысячи человек. 36,3 процента граждан Азербайджана выезжало в Иран, 29 процентов – в Грузию, 17,5 процента – в Россию, 11,8 процента – в Турцию, 5,4 процента – в другие страны.

Среди них 63,8 процента составили мужчины, 36,2 процента – женщины.

Число граждан Азербайджана, посетивших Иран за этот период, выросло на 39,1 процента, Грузию – на 12,7 процента, Россию – на 6,5 процента, Турцию – на 4,7 процента.

За январь-сентябрь текущего года 82,1 процента выехавших за рубеж граждан Азербайджана воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 17,2 процента - воздушным, 0,7 процента – водным транспортом.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @kamala_mammadli

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