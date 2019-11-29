Туристическое бюро: Главная цель — обеспечить туристов услугами по мировым стандартам

БАКУ/Trend/ - Основными целями являются повышение конкурентоспособности Азербайджана в глобальном масштабе и обеспечение туристов, посещающих страну, услугами в соответствии с мировыми стандартами.

Об этом заявил Trend генеральный директор Азербайджанского туристического бюро Флориан Зенгстшмит, выступая на Азербайджанском туристическом саммите.

По его словам, для этого с помощью новой Организации по менеджменту дестинации отели, авиакомпании, туроператоры, туристические гиды и т. д. должны тесно сотрудничать с объединяющей сетью индустрии туризма.

Зенгстшмит отметил, что для подготовки кадров в регионы должны быть вложены инвестиции в сферу туристического образования: "Развитие туризма в Азербайджане — наш главный приоритет. Будущее туризма основано именно на новых технологиях. Азербайджан также должен идти в ногу с глобальными вызовами. Естественно, на нашем пути будут определенные трудности. Но когда мы идем по этому пути вместе, у нас будут успехи. Успех будет недоступен без поддержки наших посредников и других участников в достижении нашей цели. Впереди много работы".

(Автор:Ильхама Асабалаева Текст:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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