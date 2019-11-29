Туристическое бюро: Главная цель — обеспечить туристов услугами по мировым стандартам

29 ноября 2019 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Основными целями являются повышение конкурентоспособности Азербайджана в глобальном масштабе и обеспечение туристов, посещающих страну, услугами в соответствии с мировыми стандартами.

Об этом заявил Trend генеральный директор Азербайджанского туристического бюро Флориан Зенгстшмит, выступая на Азербайджанском туристическом саммите.

По его словам, для этого с помощью новой Организации по менеджменту дестинации отели, авиакомпании, туроператоры, туристические гиды и т. д. должны тесно сотрудничать с объединяющей сетью индустрии туризма.

Зенгстшмит отметил, что для подготовки кадров в регионы должны быть вложены инвестиции в сферу туристического образования: "Развитие туризма в Азербайджане — наш главный приоритет. Будущее туризма основано именно на новых технологиях. Азербайджан также должен идти в ногу с глобальными вызовами. Естественно, на нашем пути будут определенные трудности. Но когда мы идем по этому пути вместе, у нас будут успехи. Успех будет недоступен без поддержки наших посредников и других участников в достижении нашей цели. Впереди много работы".

(Автор:Ильхама Асабалаева Текст:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане обсуждается возможность использования сельских домов для размещения туристов
Общество 15:39
В Азербайджане ожидается применение нового механизма субсидирования в сфере туризма
Туризм 14:51
Госагентство по туризму Азербайджана подготовило план по Нафталану
Туризм 14:27
Госагентство по туризму Азербайджана подготовило новые предложения по упрощению визовой процедуры
Туризм 14:14
В Британии туристы могут пожить в двухэтажном автобусе 60-х годов
Европа 05:50
Казахстан готовит соглашение для создания туристической зоны на «Байконур»
Туризм 28 ноября 12:04
Лента новостей
В Гобустане будет создан большой комплекс на территории грязевых вулканов
Общество 15:53
Сиявуш Новрузов: Смена состава в результате предстоящих парламентских выборов зависит от избирателей
Политика 15:51
Определились представители Азербайджана в мировом финале Best Model of The World 2019 (ФОТО)
Стиль 15:49
Между Азербайджаном и Пакистаном откроется прямое авиасообщение
Туризм 15:45
В Азербайджане обсуждается возможность использования сельских домов для размещения туристов
Общество 15:39
Лидеры стран НАТО примут в Лондоне решения о новом повышении готовности сил альянса
Европа 15:39
В первую декаду декабря в Азербайджане будет ветрено, выпадут осадки
Общество 15:34
АБР выделил Узбекистану кредит на развитие ипотеченого жилья
Финансы 15:33
Горячие блюда выражали темпераментно-жгучий характер азербайджанцев – "Березка" в Баку (ФОТО)
Интервью 15:31