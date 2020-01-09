Азербайджан посетили десятки тысяч граждан Индии (ФОТО)

9 января 2020 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - При организации Азербайджанского бюро по туризму 14 азербайджанских туристических компаний участвуют в выставке "SATTE 2020", которая проходит в Нью-Дели 8-10 января, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Туристические возможности Азербайджана демонстрируются на стенде в 144 квадратных метра.

В рамках выставки, компании, представляющие Азербайджан, проводят встречи с иностранными туркомпаниями в формате B2B, обсуждают возможности сотрудничества.

На 27-й по счету выставке "SATTE 2020" участвуют свыше 1000 участников из более 50 стран мира, а также 105 городов Индии, более 30 тысяч специалистов в сфере туризма и путешествий.

Отметим, что с января по декабрь 2019 года Азербайджан посетили 65 тысяч граждан Индии, что на 66,8% больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Азербайджан посетили десятки тысяч граждан Индии (ФОТО)
  • Азербайджан посетили десятки тысяч граждан Индии (ФОТО)
  • Азербайджан посетили десятки тысяч граждан Индии (ФОТО)
  • Азербайджан посетили десятки тысяч граждан Индии (ФОТО)
  • Азербайджан посетили десятки тысяч граждан Индии (ФОТО)
  • Азербайджан посетили десятки тысяч граждан Индии (ФОТО)
  • Азербайджан посетили десятки тысяч граждан Индии (ФОТО)
  • Азербайджан посетили десятки тысяч граждан Индии (ФОТО)
  • Азербайджан посетили десятки тысяч граждан Индии (ФОТО)
  • Азербайджан посетили десятки тысяч граждан Индии (ФОТО)
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