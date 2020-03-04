Узбекистан продлил безвизовый режим с Японией

БАКУ/Trend/ - С 1 марта 2020 года в Узбекистане на паритетной основе установлен 90-дневный безвизовый режим въезда для граждан Японии – владельцев дипломатических и официальных паспортов, выданных МИД Японии, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

Постановление правительства «О либерализации безвизового режима въезда в Республику Узбекистан для граждан Японии – владельцев дипломатических или официальных паспортов» было принято 29 февраля, говорится в сообщении.



Граждане Японии, посещающие Узбекистан в связи с осуществлением дипломатической или консульской деятельности, а также выполнения задач правительства Японии, могут воспользоваться безвизовым режимом в течение всего срока пребывания в Узбекистане. Такой же порядок распространяется на членов их семей, постоянно проживающих вместе с ними.



Для граждан Японии, въезжающих в Узбекистан в иных целях, вводится безвизовый режим на 90 дней. С февраля 2018 года этот срок составлял до 30 дней.



Однако при этом безвизовый режим не распространяется на граждан Японии, въезжающих в страну для осуществления трудовой, профессиональной или иной деятельности либо в качестве постоянного места жительства, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что планируется увеличение числа стран, для граждан которых будет введен безвизовый режим с Узбекистаном. Об этом говорится в проекте государственной программы на 2020 год.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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