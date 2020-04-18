Казахстан приостанавливает действие безвизового режима для иммигрантов

БАКУ/Trend/ - Казахстан приостанавливает действие 72-часового безвизового режима въезда, пребывания и выезда иммигрантов из страны, передает в субботу Trend со ссылкой на обнародованное постановление правительства.

Согласно постановлению, данные изменения вносятся в период с 17 апреля по первое ноября 2020 года.

Напомним, что постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на период с 16 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Приказом президента Казахстана от 14 апреля 2020 года, период действия режима ЧП в стране был продлен до семи утра первого мая.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 1 593 человека.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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