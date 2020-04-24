Казахстан и Оман отменили визовые требования для владельцев диппаспортов

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Оман освободили владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от визовых требований, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Согласно сообщению министерства, 23 апреля 2020 года вступило в силу соглашение между Казахстаном и правительством Омана о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов, подписанное 11 июня 2018 года.

Так, согласно статье номер 2 данного соглашения, граждане одной из двух стран, обладающие действительными дипломатическими, специальными и служебными паспортами вправе без визы въезжать и выезжать с территории государства другой страны, пересекать ее и пребывать там на срок, не превышающий 30 календарных дней с даты въезда.

Министерство отмечает, что вступление в силу данного соглашения является особым событием в истории развития дипломатических отношений между двумя странами.

«Данные действия также придадут дополнительный стимул для укрепления дальнейшего взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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