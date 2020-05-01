Грузия и Австрия договорились об активном сотрудничестве в сфере туризма

БАКУ/Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили договорилась со своим австрийским коллегой Александром Ван Дер Белленом об активном сотрудничестве в сфере создания стратегии безопасного туризма, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Зурабишвили провела видеопереговоры с президентом Австрии, в ходе которых она выразила надежду, что ее визит в Вену, отложенный из-за пандемии коронавируса, состоится после нормализации ситуации в мире.

Президенты Грузии и Австрии обсудили трудности, вызванные распространением коронавируса, а также планы по возрождению экономики. Стороны отметили, что пандемия создала проблемы как для Австрии, так и для Грузии, в том числе в туристическом секторе, что негативно отразилось на экономическом положении двух стран.

Ван Дер Беллен заинтересовался Грузией, как туристическим направлением. Зурабишвили предоставила своему коллеге детальную информацию о достигнутых Грузией успехах на этом поприще.

Президенты договорились, что Грузия и Австрия начнут совместно работать над созданием стратегии безопасного туризма, что позволит быстрее оживить сектор туризма в посткризисный период.

Разговор коснулся будущей мировой повестки дня в посткризисный период и роли Грузии, как торгового и транспортного хаба.

Страны установили дипломатические отношения в 1992 году.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)