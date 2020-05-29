В Австрии возобновляют работу гостиницы и объекты туризма

Австрийские власти с 29 мая возобновляют работу гостиниц, объектов туризма и отдыха, проведение массовых мероприятий с участием до 100 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это четвертый этап отмены ограничений, которые были введены в марте для борьбы с распространением нового коронавируса.

Согласно заявлению Минздрава страны, поэтапный отказ от ограничительных мер реализуется каждые две недели, что позволяет анализировать и контролировать эпидемиологическую обстановку. На каждом этапе возвращения к нормальной жизни людям напоминают о необходимости соблюдать гигиену, держать социальную дистанцию один метр и носить защитные маски в крытых помещениях.

"Гостиницы, объекты отдыха, бассейны могут возобновить работу с 29 мая. С этого момента можно проводить мероприятия культуры и искусства с участием до 100 человек", - отметил глава Минздрава Рудольф Аншобер.

Четвертый этап отмены ограничений в Австрии охватывает самую значительную часть общественной жизни. Строгим санитарным мерам теперь придется следовать в гостиницах, плавательных бассейнах, парках развлечений, туристических объектах, фитнес-центрах, казино, залах игровых автоматов, на спортивных и культурных мероприятиях. В отдельных случаях при соблюдении дистанции между сидячими местами людям разрешается обходиться без защитных масок. У жителей Австрии также появляется возможность совершать туристические поездки по стране.

Кроме того, с 1 июля планируется разрешить культурные события с участием до 250 человек в закрытых помещениях и до 500 человек на открытом воздухе. С 1 августа количество участников культурных событий планируется увеличить до 1 000 человек с условием строго соблюдения санитарных мер и наличия разрешения районных администраций.

С середины июня планируется открыть границу для туристов из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Например, с 15 июня Австрия собирается открыть границу с ФРГ, Лихтенштейном и Швейцарией, а затем с Венгрией, Словакией и Чехией. Как заверил канцлер Себастьян Курц, Австрия не откроет границу для стран, которые не взяли под контроль ситуацию с коронавирусом.

Эпидемиологическая ситуация в Австрии

Австрия с 14 апреля первой в Евросоюзе стала поэтапно снимать ограничительные меры, введенные против распространения коронавируса. С 1 мая власти отменили режим самоизоляции, открыли все магазины и предприятия сферы услуг. С 15 мая возобновили работу рестораны, музеи, выставки, зоопарки, открылись спортивные площадки, школы. Людям нужно соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах, носить защитные медицинские маски в транспорте, магазинах и помещениях общественного пользования.

Поэтапное ослабление ограничений в апреле началось в результате сокращения ежедневного прироста числа заразившихся с 40% до 1%. В мае рост количества заболевших COVID-19 составляет не более 100 человек в день. По состоянию на 28 мая в Австрии из 16 628 заразившихся выздоровели 15 286 человек, 668 умерли.