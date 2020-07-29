Ассоциация турагентств Азербайджана обратилась к туркомпаниям в связи с возобновлением продажи авиабилетов

БАКУ /Trend/ - Ассоциация туристических агентств Азербайджана (ATAA) обратилась к туркомпаниям в связи с возобновлением с 1 августа разрешения национального авиаперевозчика турагентствам на продажу авиабилетов, сообщает в среду Trend.

Председатель правления организации Руфат Гаджиев напомнив, что угроза коронавируса (COVID-19) сохраняется как в Азербайджане, так и в большинстве стран мира, призвал туристические компании уделять особое внимание охране здоровья персонала и граждан страны, и следовать существующим инструкциям.

Руфат Гаджиев высоко оценил шаги, предпринятые AZAL для защиты здоровья пассажиров, и отметил важность проведения аналогичных мероприятий туристическими компаниями.

Председатель правления Агентства отметил, что с первых дней пандемии Агентство постоянно уделяет внимание трудностям и проблемам с которыми столкнулись туркомпании, регулярно встречается и проводит обсуждения с руководящими лицами Государственного агентства по туризму и ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", подготовило и представило ряд предложений, часть которых уже реализована.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)