На Иссык-Куле появятся туристические STOP-точки

В Иссык-Кульской области планируется строительство около 17 туристических информационных центров, оснащенных туалетами и кемпингом (STOP-точек) вдоль трассы Балыкчы – Каракол – Бокомбаево, а также в местах массового отдыха туристов. Об этом заявил полномочный представитель правительства в области Балбак Тулобаев в ходе заседания областного координационного совета, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Глава области отметил, что 5 из них будут построены за счет Всемирного банка.

«Идут переговоры с Всемирным банком по строительству 5 STOP-точек, уже отведены участки под данные сооружения. Остальные будут построены за счет фонда развития. Форма управления может быть муниципальной или же по условиям государственно-частного партнерства. Это будут однотипные объекты, где турист может получить интересующую информацию», - сказал полпред.