Отели использовались для размещения в рамках деловых поездок и в карантинных целях - ассоциация Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Баку функционируют шесть крупных и несколько небольших отелей.

Об этом в среду сказала Trend генеральный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам.

По ее словам, отели используются не в туристических целях, а для краткосрочных деловых поездок и размещения в карантинных целях.

Саглам добавила, что самый высокий процент заполненности отелей был в ноябре – около 10-11%, но в зависимости от дня этот показатель может меняться.

Она отметила, что в гг. Шеки, Лянкяран, Гахском, Загатальском, Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском, Исмаиллинском, Губинском, Хачмазском районах отели вообще не функционируют.

Отметим, что в Азербайджане особый карантинный режим продлен до 06:00 часов 31 января 2021 года.

С 00:00 часов 14 декабря 2020 года до 00:00 часов 18 января 2021 года по всей стране вводится ужесточенный карантинный режим.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)