Живописные уголки освобожденного от оккупации Кельбаджарского района (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму сняло видеоролик, посвященный живописным уголкам освобожденного от оккупации Кельбаджарского района.

Об этом председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев написал в своей публикации в "Twitter", сообщает в субботу Trend .

«Кельбаджар обладает большим потенциалом, который позволит развивать различные виды туризма, благодаря древним памятникам, албанскому наследию, живописной природе, лечебным источникам и неповторимому рельефу. Представляем живописные уголки освобожденного от армянской оккупации Кельбаджара», - отметил Нагиев.

Отметим, что ранее Агентство представило видеоролики, посвященные живописным уголкам освобожденных от армянской оккупации Губадлинского, Зангиланского районов и города Шуша.

В рамках проекта предусмотрена съемка таких видеороликов, посвященных туристическому потенциалу и других освобожденных азербайджанских земель.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)