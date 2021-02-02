О влиянии возобновления движения в районы на региональный туризм Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате возобновления с 25 января междугороднего и межрайонного передвижения заполненность гостиниц в районах Азербайджана в выходные дни практически достигла своего пика.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Экспертного совета Ассоциации турагентств Азербайджана Гёкдениз Гахраманов.

По его словам, после смягчения в Азербайджане ужесточенного карантинного режима отели в регионах начинают принимать местных туристов.

"Местные туристы больше предпочитают районы, где выпал снег. Но также хочу отметить оживление в отелях и в других районах. В секторе туризма, который борется с пандемией почти в течение года, наблюдается оживление. Возобновление движения в районы стимулирует восстановление внутреннего туризма и оказывает на него положительное влияние. Но не будем забывать, что пандемия еще не закончилась, туристы и туристические объекты должны соблюдать правила, рекомендуемые Оперативным Штабом, уделять внимание социальной дистанции и гигиене", - отметил Гахраманов.

Он добавил, что начало вакцинации в стране вселяет надежду на восстановление туризма в летний период. Председатель экспертного совета считает, что если число инфицированных COVİD-19 не вырастет, то летом местная туристическая инфраструктура может заработать в полную силу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)