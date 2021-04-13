Туркомпании в Азербайджане рассчитывают на возрождение отрасли летом 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Компании в Азербайджане, работающие в сфере туризма, рассчитывают на то, что этот сектор начнет возрождаться в июне - июле нынешнего года.

Об этом сказал во вторник Trend эксперт в сфере туризма Рашад Гянджалиев.

По его словам, в сфере туризма с начала года наблюдается некоторое оживление.

"Люди уже интересуются отелями и турпакетами. Отели во многих странах мира открываются в преддверии летнего сезона. Соответствующая подготовка ведется и в азербайджанских отелях", - сказал Гянджалиев.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем активизацию в сфере туризма. Процесс вакцинации от коронавируса начался во многих странах, в том числе и в Азербайджане. Надеемся, что туристический сектор начнет возрождаться по мере роста числа вакцинированных. Несмотря на то, что граждане пока воздерживаются от приобретения путевок на длительный отдых, они бронируют номера в отелях на выходные дни", - отметил эксперт.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)