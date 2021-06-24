Узбекистан предлагает сделать Коканд первой туристической столицей Тюркского совета

Вице-премьер, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов на VI заседании министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств предложил сделать город Коканд в Ферганской области туристической столицей Тюркского совета, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«Узбекская сторона выдвигает кандидатуру города Коканд, который занимает особое место в развитии тюркского мира и народов, внес значительный вклад в развитие Шелкового пути, и просим вас поддержать этот город как первую туристическую столицу Тюркского совета», - сказал он, выступая в ходе VI заседания министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Коканде.

Он отметил, что Узбекистан поддерживает инициативу «туристическая столица», с помощью которой «мы должны развивать не только популярные туристические направления, но и города с высоким туристическим потенциалом».

«В свою очередь, заверяю вас, что в рамках данной инициативы будут разработаны и успешно реализованы практические меры, направленные на всестороннее укрепление туристических связей между нашими городами», - сказал Абдухакимов.

Кроме того, министр подчеркнул, что развитие транспортной системы между государствами-членами Совета и государствами-наблюдателями является актуальным вопросом. Для этого, по словам Абдухакимова, страны должны организовать регулярные и чартерные рейсы между городами, запустить туристические поезда, автобусы и предоставить туристам возможность передвигаться на собственном автомобиле.

При этом он подчеркнул, что странам необходимо по-новому подойти к работе по продвижению туристического потенциала.