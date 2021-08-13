Скачайте приложение IATA Travel Pass перед вылетом и получите скидку на тест на COVID-19

БАКУ /Trend/ - Пассажиры авиакомпаний «Азербайджанские авиалинии» и Buta Airways, принимающие участие в тестировании программы IATA Travel Pass, получат скидку на тест на COVID-19 перед вылетом.

Как сообщает в пятницу Trend, IATA Travel Pass – это приложение, устанавливаемое на смартфоны на базе Apple iOS и Android, позволяющее пассажирам загружать результаты тестов на коронавирусную инфекцию и информацию о вакцинации в будущем. Приложение позволяет ускорить предполетные процедуры и сэкономить время.

В настоящее время приложение IATA Travel Pass могут протестировать пассажиры следующих рейсов:

• AZAL Бак-Стамбул-Баку (GYD-IST-GYD)

• AZAL Баку-Москва-Баку (GYD-DME-GYD)

• Buta Airways Баку-Стамбул-Баку (GYD-SAW-GYD)

• Buta Airways Баку-Жуковский-Баку (GYD-ZIA-GYD)

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Услуги приложения доступны для всех пассажиров, вылетающих из Азербайджана этими рейсами, а также для граждан Азербайджана, прибывающих в страну.

Отметим, что помимо скидок, предлагаемых в клиниках, пассажиры, предъявившие цифровой паспорт через приложение IATA Travel Pass, в приоритетном порядке будут обслуживаться на стойке регистрации. В то же время они смогут в приоритетном порядке воспользоваться услугами пограничного контроля (Fast Track) в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Подробные инструкции по использованию приложения, а также список клиник со скидкой можно найти на сайте авиакомпании, перейдя по ссылке ниже:

https://www.azal.az/ru/information/iata-travel-pass.