Европейский союз придает большое значение развитию сельского хозяйства в Азербайджане - Петер Михалко (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Европейский союз придает большое значение развитию сельского хозяйства в Азербайджане.

Об этом сказал в ходе мероприятия Baku Food Hackathon, организованного Европейским союзом (ЕС), руководитель представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко, сообщает в воскресенье Trend.

По его словам, сельское хозяйство играет важную роль в диверсификации экономики Азербайджана и характеризуется наличием большого количества мелких производителей.

"Более 80 процентов фермеров приходится на долю мелких производителей, мы поддерживаем их развитие. Хотим, чтобы продукция азербайджанских производителей экспортировалась и соответствовала стандартам ЕС. Мы с руководством Азербайджана ведем работы по развитию агротуризма в стране. Географическое расположение Азербайджана позволяет нам реализовать эти идеи", - заявил Петер Михалко.

Он отметил, что молодежь очень интересуется вопросами сельского хозяйства и может использовать свой потенциал, чтобы внести вклад в решение проблем с помощью инновационных идей.

"Я рад видеть, что в этой отрасли в Азербайджане сформировано 114 команд, часть которых сегодня находится с нами", - подчеркнул глава представительства ЕС в Азербайджане.