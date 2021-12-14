Отмена лицензий в турсекторе Азербайджана может повысить экономическую активность - госагентство

БАКУ / Trend/ - Отмена лицензий и разрешений в туристическом секторе Азербайджана может повысить экономическую активность.

Об этом в ходе обсуждения законопроекта "О туризме" на пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что еще одним недостатком, существующим в секторе туризма, является то, что в большинстве случаев туркомпании не полностью выполняют обязательства по договору, в результате появляются проблемы в оказании услуг.

Председатель агентства подчеркнул, что не так дороги и услуги, которые оказывают экскурсоводы, добавив, что в связи с этим вопросом необходимо принять нормативно-правовые документы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)