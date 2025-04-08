В 2024 г. около 70% посетителей заповедников Азербайджана составили иностранцы

БАКУ /Trend/ - В 2024 году количество посетителей заповедников и культурных учреждений в подчинении Центра управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму Азербайджана составило 663 459 человек (из которых 460 331 - иностранные граждане).

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказал председатель правления Центра управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму Азербайджана Мурад Агабейли.

По его словам, в 2024 году около 70 процентов всех посетителей составили иностранцы.

"Это рост на 48% по сравнению с 2023 годом", - сказал М.Агабейли.

Отметим, что школьники, лица с ограниченными возможностями здоровья, ветераны войны, семьи шехидов, а также иностранные посетители в возрасте до 12 лет имеют право на бесплатный вход в эти комплексы, заповедники и музеи. В 2024 году 107 213 человек, обладающих правом на бесплатное посещение, воспользовались данной возможностью.

В первом квартале 2025 года заповедники и культурные учреждения, находящиеся в подчинении Центра управления заповедниками, включая такие объекты, как Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг», Государственный историко-архитектурный заповедник «Храм Атешгях», Национальный историко-архитектурный заповедник «Юхары Баш», Шекинская государственная художественная галерея, Историко-архитектурный заповедник «Киш», Государственный историко-культурный заповедник «Басгал», Историко-краеведческий музей Лагича, мавзолей «Дири Баба» и Туристический комплекс грязевых вулканов, на платной основе посетили 30 430 местных жителей и 123 761 иностранный турист.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года общее число посетителей увеличилось на 73 процента, в том числе иностранных посетителей - на 99 процентов.

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