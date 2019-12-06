Жанат Бейшенов: По коридору TRACECA через Кыргызстан было перевезено около 1 млн тонн грузов

БАКУ/Trend/ - Евроазиатский транспортный коридор (TRACECA) играет важную роль на международной арене, так как, помимо экономической выгоды, он объединяет страны и народы. Как передает Trend, об этом сказал министр транспорта и дорог Кыргызстана Жанат Бейшенов в ходе проходящей в Баку международной конференции, посвященной 20-летию подписания основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия и XIV заседанию Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRAСЕСА.

По словам Бейшенова, TRACECA является самостоятельным Евроазиатским коридором и носит мультимодальный характер.

Это было достаточно амбициозное соглашение, отметил министр, добавив, что в 2018 году по TRACECA через Кыргызстан было перевезено около одного миллиона тонн грузов.

"По маршруту TRACECA в Кыргызстане было реконструировано две тысячи километров дорог. Одной из приоритетных задач является строительство железной дороги из Китая в Узбекистан, через территорию Кыргызстана", - сказал Ж.Бейшенов.

Отметим, что в Баку шестого декабря проходит международная конференция, посвященная 20-летию подписания Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия и XIV заседание Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRAСЕСА.

В мероприятиях принимают участие официальные представители стран-членов TRAСEСA и стран-наблюдателей, представители международных организаций.

Отметим, что TRACECA - программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнёрами по организации транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. В организационном плане TRACECA представляет собой межправительственную комиссию.

Программа TRACECA была создана в 1993 году на основе Брюссельской декларации, при участии Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Затем к программе присоединились Молдова, Монголия и Украина, в 2000 году — Турция, Румыния и Болгария, в 2009 году - Иран.

( Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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