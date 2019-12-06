В Азербайджане изменится график движения международных и внутренних пассажирских поездов

6 декабря 2019 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с увеличением максимальной скорости движения пассажирских поездов с восьмого декабря 2019 года будет введен новый график движения на международных и внутренних железнодорожных линиях на 2019/2020 годы.

Как сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", время нахождения в пути международного скоростного поезда, следующего по маршруту Баку-Тбилиси-Баку, сократится на 55 минут, а внутренних пассажирских поездов, следующих по маршруту Баку-Беюк Кесик-Баку, - на 50 минут.

Международный скоростной поезд № 38/37, следующий по маршруту Баку-Тбилиси-Баку, будет отправляться из Баку в 23:15 (вместо 20:40). Время прибытия в Тбилиси в 10-35 (вместо 8:55). Отправляясь из Тбилиси в 20:35 он будет прибывать в Баку в 7-30 (вместо 8:52). Отсутствие проверок пассажиров на пограничных пунктах в утренние часы было учтено в новом графике движения.

Пассажирский поезд № 666/665, следующий по маршруту Баку-Беюк Кесик-Баку, будет указан в новом расписании как скоростной поезд № 66/65. Поезд будет отправляться из Баку в 23:55 (вместо 23:00). Поезд будет прибывать на станцию Беюк Кесик в 8:55 (вместо 8:50). При отбытии со станции Беюк Кесик в 21:40 (вместо 20:20) он будет прибывать в Баку в 6:25 (вместо 6:30) часов.

По новому расписсанию будут задействованы дополнительные пассажирские вагоны Новороссийск-Баку-Новороссийск и Махачкала-Баку-Махачкала в составе пассажирского поезда № 392/391 российских железных дорог.

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