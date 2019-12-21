Пилотный транзитный контейнерный поезд в рамках мультимодального проекта планируется запустить в I кв. 2020 г. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошла первая многосторонняя встреча глав железных дорог Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана по развитию Международного мультимодального маршрута, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

На встрече обсуждались вопросы по созданию и принятию Положения о Координационном комитете по развитию коридора, разработке единых тарифов по маршруту и условий грузоперевозок, были приняты соответствующие решения.

Запуск пилотного транзитного контейнерного поезда, в рамках мультимодального проекта, запланирован в первом квартале 2020 года.

Говоря о важности коридора, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов сказал, что он принесет пользу странам-участницам.

После выступлений между странами-участницами были подписаны многосторонние и двусторонние протоколы.

В рамках заседания состоялась встреча между главами железных дорог Азербайджана и Узбекистана – Джавидом Гурбановым и Хуснитдином Хасиловым.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в транспортной сфере, эффективное использование международных транспортных коридоров, увеличение объема транзитных грузоперевозок.

На встрече также было отмечено, что в январе-ноябре 2019 года грузооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил 127 тысяч тонн, что на 18,1 тысяч тонн больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Стороны договорились принять меры, направленные на взаимное увеличение объемов грузов и на развитие этого маршрута.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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