"Узбекские железные дороги" запустили новый рейс

23 декабря 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Узбекские железные дороги" запустили еще один дополнительный пассажирский поезд по направлению «Ташкент–Коканд–Ташкент», сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно информации, дополнительные поезда сообщением «Ташкент–Коканд–Ташкент» отправляются с железнодорожного вокзала «Ташкент-Южный».

«Пассажирский состав отбыл в Коканд 21 декабря в 22:40 (местное время) и прибыл 22 декабря в 03:17. Утром 22 декабря в 04:05 поезд отбыл в направлении Ташкента и в этот же день в 08:55 прибыл на железнодорожный вокзал «Ташкент-Южный», - сказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что назначение дополнительных пассажирских поездов не влияет на график движения рейсовых поездов «Ташкент-Андижан–Ташкент».

Напомним, что на перевале «Камчик» временно приостановлено движение транспорта из-за угрозы схода лавин.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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