По железной дороге БТК проследовал 10-тысячный контейнер

25 декабря 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) проследовал 10-тысячный контейнер, сообщает Trend со ссылкой на ADY Container (дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги»).

Как отмечается в сообщении, 40-футовый контейнер был доставлен на станцию Жеты-Су в Казахстане в составе блок-поезда, курсирующего по маршруту Турция-Казахстан.

«20-контейнерный блок-поезд был загружен легковыми автомобилями, работающими на дизельном топливе. Перевозка осуществлялась ADY Container, дочерней компанией ЗАО "Азербайджанские железные дороги" », - говорится в сообщении.

С момента запуска железной дороги БТК 30 октября 2017 года объем ее грузоперевозок неуклонно растет.

Так, в прошлом году по этому маршруту было перевезено 4,135 тысячи контейнеров (в двадцатифутовом эквиваленте), а в этом году - 5,810 тысячи контейнеров (в двадцатифутовом эквиваленте).

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