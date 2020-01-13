Узбекские авиалинии закупят новый Dreamliner

13 января 2020 15:22 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Уменьшился объем сделок на фондовой бирже Узбекистана
Финансы 15:48
Официальный курс узбекского сума на 13-20 января
Финансы 14:34
Китай одобрил патент на разработку узбекских ученых в сфере хлопководства
Бизнес 14:25
Российская компания откроет в Узбекистане предприятие по производству газовых счетчиков
Энергетика 13:52
ЕС не считает катастрофу Boeing поводом для санкций против Ирана
Европа 13:01
Узбекский "Нефтегазинвест" закупит ультразвуковые приборы
Тендеры 12:43
Лента новостей
Уменьшился объем сделок на фондовой бирже Узбекистана
Финансы 15:48
Ризван Гусейнов: Январские погромы учинили армянские националисты по указке советского центра
Политика 15:44
"Сборная телевизионных ведущих" представит Азербайджан в Сочи (ФОТО)
Интересное 15:33
Германия поприветствовала соглашение о прекращении огня в Ливии
Европа 15:30
Германия планирует провести международную конференцию по Ливии 19 января
Европа 15:22
Установлены личности некоторых погибших в авиакатастрофе в Иране
Политика 15:20
Cобытия в Сумгайыте были провокацией Центра и армянских кругов против азербайджанского народа - Муса Гасымлы
Точка зрения 15:19
Стала известна дата запуска рейсов в Казахстан катарским перевозчиком
Транспорт 15:17
При Президенте Ильхаме Алиеве прошло совещание, посвященное итогам 2019 года
Политика 14:55