В Баку 598 автобусов, следующих по 29 маршрутам, перешли на карточную систему (ФОТО)

22 января 2020 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Пассажиры на 598 автобусах, следующих по 29 маршрутам в Баку оплачивают проезд картами BakuKart в безналичной форме, сообщил Trend в среду пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, эти цифры изменятся в ближайшие дни:

«Линейная интеграция идет полным ходом. 24 января мы планируем интегрировать маршрут № 4». Кроме того, было определено местоположение 50 новых остановок и установлены соответствующие знаки, а также установлены 13 новых пунктов оплаты. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что переход на безналичный расчет абсолютно необходим для повышения качества услуг, предоставляемых пассажирам», - отметил Агаев.

В агентстве отметили, что переход на карточную систему также важен с точки зрения формализации нелегальных трудовых отношений и повышения прозрачности пассажирских перевозок. Ярким примером этого является значительное сокращение количества претензий к карточным системам за последние несколько недель.

(Автор: Самир Алию Текст: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку 598 автобусов, следующих по 29 маршрутам, перешли на карточную систему (ФОТО)
  • В Баку 598 автобусов, следующих по 29 маршрутам, перешли на карточную систему (ФОТО)
  • В Баку 598 автобусов, следующих по 29 маршрутам, перешли на карточную систему (ФОТО)
  • В Баку 598 автобусов, следующих по 29 маршрутам, перешли на карточную систему (ФОТО)
Новости по теме
В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут
Транспорт 21 января 11:35
20 января в Баку временно изменятся схемы движения некоторых автобусов
Общество 17 января 15:01
На некоторых автомагистралях изменился скоростной режим (ФОТО)
Общество 17 января 12:25
На одном из проспектов столицы будет снижена скорость
Транспорт 13 января 14:42
Изменена схема движения на Бибиэйбатской дороге в Баку
Общество 11 января 18:33
На автомагистралях Баку снижена скорость движения
Общество 4 января 19:58
Лента новостей
Прибыль грузинских коммерческих банков выросла
Финансы 12:43
Минэнерго Казахстана снизило экспорт нефти в Китай
Энергетика 12:41
МФЦА «Астана» и российский геологический холдинг объединяются для привлечения финансирования
Бизнес 12:37
Грузия и Эстония обсуждают возможность дальнейшей интенсификации экономических связей
Бизнес 12:33
Спрос на аукционе Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Финансы 12:24
Epsilon получила приток газа на новой эксплуатационной скважине в Узбекистане
Энергетика 12:22
Производство текстильной продукции в Азербайджане увеличилось
Бизнес 12:20
ЦИК Азербайджана: На одно депутатское кресло претендуют 10-12 кандидатов
Политика 12:18
Мазахир Панахов: На парламентских выборах мы увидим меньше жалоб
Политика 12:08