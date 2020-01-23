В столичном аэропорту Казахстана задерживаются рейсы

23 января 2020 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» в столице Казахстана на данный момент задерживаются 32 авиарейса, сообщает в четверг Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Отмечается, что 17 рейсов задерживаются на прилет в аэропорт - это рейсы авиакомпаний Air Astana, Qazaq Air, FlyArystan, SCAT, а также авиакомпании LOT Polish (Польша).

​На вылет задерживаются 15 рейсов по причине позднего прибытия воздушных судов из других городов и плохих метеусловий в аэропорту отправления (порывы ветра достигают 20 м/сек) - это рейсы авиакомпаний Air Astana, Qazaq Air, Fly Arystan, LOT Polish, Lufthansa, Turkish Airlines и SCAT.

«Из-за сильных порывов ветра (от 15 метров в секунду и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов», - говорится в информации.

Отмечается, что сам аэропорт работает в штатном режиме.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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