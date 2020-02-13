Узбекистан запускает автобусный рейс в Санкт-Петербург

БАКУ/Trend/ - Министерство транспорта Узбекистана объявило о запуске с 25 февраля регулярного автобусного сообщения по маршруту Самарканд-Ташкент-Санкт-Петербург, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Стоимость билета из Самарканда составляет 840 000 сумов (88 долларов), из Ташкента – 800 000 сумов (84 доллара).

Министерство транспорта Узбекистана объявило о запуске с 25 февраля регулярного автобусного сообщения по маршруту Самарканд-Ташкент-Санкт-Петербург.

Рейсы будут осуществляться компанией Uzautotrans Service на автобусах Yutong совместно с российской ТТК "Глобус".

Первый рейс отправится 25 февраля в 9:00 с Самаркандского автовокзала и в 15:00 – с Ташкентского вокзала. В Санкт-Петербурге пассажиры будут доставлены на Центральный автовокзал.

Регулярное прямое автобусное сообщение между Узбекистаном и Россией впервые открылось в сентябре 2018 года. Первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород. Спустя два месяца открылся рейс в Казань. В декабре 2019 года был запущен рейс в Москву, в феврале 2020 – в Омск.

В прошлом году Uzautotrans Service в течение года приобрела у китайской компании Zhengzhou Yutong Bus 168 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан. Финансирование закупок осуществлялось за счет кредита Национального банка Украины в размере 20 миллионов долларов.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова).

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