Узбекистан нуждается в дополнительных авиарейсах

БАКУ/Trend/ -Узбекистану крайне не хватает авиарейсов для обслуживания туристического потока, заявил на открытии Международного авиационного форума в Ташкенте 19 февраля заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

По его словам, возросший поток туристов "стал большой нагрузкой для транспортной системы". Так, в 2019 году по сравнению с 2016 годом количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан, выросло почти в 5 раз и достигло 6,7 миллиона человек (в 2016 году – 1,3 миллиона человек). В 2025 году власти страны ожидают около 12 миллионов туристов.

"Такой большой поток туристов стал сильной нагрузкой для нашей транспортной системы, в первую очередь для железнодорожного и авиационного транспорта", – отметил Абдухакимов.

По его словам, активная маркетинговая политика, проводимая на международных рынках по презентации туристического потенциала культурных и исторических достопримечательностей Узбекистана за рубежом привело к массовому росту туристов.

"В итоге сейчас катастрофически не хватает авиарейсов в Узбекистан по обслуживанию иностранного потока туристов. Если бы были дополнительные рейсы, то количество туристов было бы еще больше", – подчеркнул Абдухакимов.

Отметим, что на форум приехали представители около 180 компаний со всего мира: Azerbaijan Airlines (Азербайджан), Boeing и Jetcraft (США), Air Charter Service (Великобритания), Bombardier Business Jets (Канада), TLD (Индия), Luftansa Consulting (Германия), EGIS (Франция), ATR (Испания),Kuwait Airways (Кувейт), Air Arabia и BGT Events (ОАЭ), Gulf Air (Бахрейн), Korean Air и Asiana Airlines (Южная Корея), «Аэрофлот» и «ИрАэро» (Россия), Al Masria (Египет), Zagros Airlines (Иран), Pegasus Airlines и Turkish Airlines (Турция), Mitsubishi Corporation (Япония), «Эйр Астана» (Казахстан) и другие.

Представители компаний участвуют в пленарных заседаниях, проводимых в рамках авиафорума. В этих сессиях приняли участие многие международные эксперты, в том числе Чарльз Склумбергер (Всемирный банк), Асхат Торшин (Lufthansa Consulting), Амир Отакий (Bombardier), Камил Аль-Авадхи (Kuwait Airways), Айтач Масталиева (Amadeus), Ральф Вебер (Airbus), Алексей Синицкий (AtoEvents), которые поделились своим опытом в сфере развития туризма и транспортных систем, говорится в сообщении.

Первый Международный авиационный форум организован Государственным комитетом по развитию туризма Республики Узбекистан, министерством транспорта, АО Uzbekistan Airways совместно с компанией Fair Exhibition Organizers (ОАЭ).

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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