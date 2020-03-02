Uzbekistan Airways приостановила рейсы в Токио и Рим

БАКУ/Trend/ - Uzbekistan Airways с 1 марта приостановила регулярные рейсы в Токио и Рим в связи с распространением коронавируса COVID-19 за пределами Китая, сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию.

В сообщении говорится, что полеты по этим направлениям остановлены «в целях предотвращения распространения данного вируса на территории Узбекистана». Также было отмечено, что на всех рейсах введены повышенные меры безопасности, в том числе проводятся санитарно-карантинные мероприятия и санитарный контроль лиц, пересекающих границу Узбекистана.

Ранее, в начале февраля, Uzbekistan Airways приостановила полеты в Китай – города Пекин и Урумчи. Позднее были также отменены рейсы в Сеул (в Южной Корее также произошла вспышка вируса). Кроме того, в связи с введенным Саудовской Аравией временным запретом на въезд паломников и туристов в Мекку и Медину компания приостановила рейсы из Ташкента в Медину и Джидду.

На этом фоне Узбекистан также начал возвращать своих граждан из Южной Кореи, как ранее из Китая. 1 марта самолет с 253 пассажирами, по данным министерства здравоохранения Узбекистана, прибыл из Сеула в Ташкент.

По данным на 1 марта, число заболевших в Южной Корее составило 3,5 тысячи человек, в Италии – 1,1 тысячи. На фоне распространения вируса за пределами КНР многие авиакомпании ограничивают сообщение со странами, где зафиксированы случаи заражения.

Вспышка неизвестного ранее вируса, вызывающего пневмонию, началась в центральной части Китая в декабре прошлого года. По последним данным, число зараженных достигло 86 тысяч, зафиксировано более 2,9 тысячи случаев смертельного исхода. Случаи заражения были отмечены, помимо Китая, в десятках стран.

Болезнь может проявляться в более или менее тяжелой форме. При легкой форме, по данным китайских властей, лечение занимает около недели, при тяжелой – две и более. Ряд стран разрабатывает вакцину от нового вируса. Ученые из Гонконга заявили, что уже добились результата, однако отметили, что вакцина должна еще пройти необходимые испытания. Всемирная организация здравоохранения, со своей стороны, заявила, что она может быть готова к использованию в течении полутора лет.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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