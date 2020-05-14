Минтранспорта о проекте превращения Азербайджана в региональный транспортный хаб

Транспорт 14 мая 2020 08:57 (UTC+04:00)
Минтранспорта о проекте превращения Азербайджана в региональный транспортный хаб

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является инициатором и активным участником ряда проектов по развитию евразийского транспортного сообщения по маршрутам, проходящим через территорию Кавказского региона, сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как отметили в министерстве, транзитно-транспортная политика Азербайджана как страны, не имеющей выхода к открытому морю, нацелена на создание новой инфраструктуры и диверсификацию транспортных соединений, рациональное использование транзитных возможностей, оказание государственной поддержки транспортным проектам, приближение правовой и институциональной базы к международным стандартам, широкое внедрение транспортно-логистических систем, облегчающих перевозки и процесс перемещения товаров.

"Успешное завершение одного из стратегически важных региональных инфраструктурных проектов – строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (открытие состоялось 30 октября 2017 года) и крупнейшего на Каспийском море Бакинского международного морского торгового порта (открытие состоялось 14 мая 2018 года) является ярким тому примером", - отметили в минтранспорта.

Также в министерстве сообщили, что важным условием для эффективного осуществления международных перевозок является наличие дорожной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. На регулярной основе проводятся работы по полной реконструкции автомобильных дорог общей протяженностью порядка четырех тысяч километров в соответствии с первой технической категорией с применением передовых технологий, что дает возможность оптимизировать трассы путем объезда городов и крупных населенных пунктов, сокращать расстояния на десятки километров.

В последние годы активно проводится соответствующая работа по упрощению процедур пограничного контроля лиц и транспортных средств. Особое внимание также уделяется развитию инфраструктуры погранично-пропускных пунктов.

В целях более полного и эффективного использования потенциала нашей страны в сфере транзитных грузоперевозок указом Президента Азербайджана был создан Координационный совет по транзитным грузоперевозкам. Основными обязанностями Координационного совета являются установление единых принципов и условий, оптимизация тарифов, координация деятельности перевозчиков и государственных органов, обеспечение прозрачности, упрощение и усовершенствование транзитных процедур, сокращение их количества и сроков, применение в сфере транзитных грузоперевозок более приемлемых систем, расширение сотрудничества между странами-перевозчиками и соответствующими государственными учреждениями, продвижение транспортных коридоров, проходящих через территорию страны.

Выступая как мультимодальный транзитный логистический узел, новый порт и экономическая зона станут одним из основных центров консолидации грузов в Центральной Азии, предоставляющим широкий спектр дополнительных услуг, и будут играть ключевую роль в международных мультимодальных перевозках и в евразийской цепочке поставок через Азербайджан.

"Кроме того, принимаются необходимые меры для укрепления лидирующей позиции Азербайджана, как центра логистики и транспорта и повышения ее конкурентоспособности, а также для развития всех транспортных коридоров через территорию страны, увеличения объема и качества транзитных перевозок через эти коридоры.

Следует учесть, что компанией Ernst and Young был разработан проект "Стратегия развития грузовой логистической отрасли Азербайджана". Проект стратегии оценивает текущую ситуацию в области логистики, выявляет сильные и слабые стороны, повышает конкурентоспособность логистики, определяет шаги в направлении развития различных транспортных коридоров", - добавили в минтранспорта.

Отметим, что несколько лет тому назад главой государства было подписано распоряжение о создании специальной экономической зоны образца зоны свободной торговли, включая территорию Бакинского международного морского торгового порта. Уже принят закон, определяющий правовой режим функционирования, развития и управления экономической зоной.

Одним из приоритетных направлений на рынке транспортных услуг является создание новых транспортных маршрутов, удовлетворяющих такие требования, как доступность маршрута и тарифов, надежный транспорт, свободное использование инфраструктуры, упрощенные процедуры транзита, время и безопасность перевозок.

Напомним, что основой транзитной политики страны является создание транспортной инфраструктуры, способствующей соединению трансъевропейских и трансазиатских транспортных сетей, обеспечивающих наиболее короткое и скоростное сообщение. Проделана значительная работа в направлении развития транспортной и коммуникационной инфраструктуры, повышения транзитного потенциала и качества услуг в соответствующих сферах, реализованы международные инфраструктурные проекты.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: agdzhaev

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Туркменистан нацелен на рост добычи углеводородов
Туркменистан нацелен на рост добычи углеводородов
В регионе Туркменистана выполняются работы по очистке нефтегазовых скважин
В регионе Туркменистана выполняются работы по очистке нефтегазовых скважин
ОПЕК ожидает снижения нефтедобычи в Азербайджане в 2020 году
ОПЕК ожидает снижения нефтедобычи в Азербайджане в 2020 году
Loading Bars
Лента новостей
Минтранспорта о проекте превращения Азербайджана в региональный транспортный хаб Транспорт 08:57
Иранские наборы для диагностики коронавируса прибыли в Германию Иран 08:49
Южная Корея отправила в КНДР дезинфицирующие средства на $81 тыс. Другие страны 08:43
Индонезия столкнулась с дефицитом донорской крови из-за распространения коронавируса Другие страны 08:33
В Кыргызстане от COVID-19 вылечились 735 пациентов Кыргызстан 08:16
Генсек ООН призвал правительства уделить внимание мерам психологической поддержки граждан В мире 07:56
Парки Йеллоустон и Гранд-Каньон откроют для посетителей в середине мая В мире 07:32
Boeing поставит Саудовской Аравии более 1 тыс. ракет Арабские страны 07:02
Гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока В мире 06:43
США будут добиваться в СБ ООН продления оружейного эмбарго в отношении Ирана США 06:13
Власти Китая за сутки выявили три случая заражения коронавирусом Другие страны 05:50
Первый пуск ракеты Ariane 6 могут перенести на 2021 год В мире 05:29
Макгрегор выразил поддержку Нурмагомедову в связи с болезнью отца В мире 04:00
Трамп намерен изучить законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса США 03:43
В Турции произошло землетрясение Турция 03:15
Байден опередил Трампа в предвыборной гонке США 02:44
Почти во всей Японии снимут режим ЧС из-за коронавируса Другие страны 02:07
Число жертв коронавируса в Нью-Йорке превысило 20 тыс. США 01:42
Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились после выступления главы ФРС В мире 01:13
Футболист сборной Англии Алли стал жертвой вооруженного ограбления Спорт 00:43
Шесть человек пострадали в результате беспорядков в полицейском участке в Боготе Другие страны 00:24
В Стамбуле вспыхнул пожар в здании Турция 00:12
В Болгарии из-за коронавируса объявлена чрезвычайная эпидемическая ситуация Другие страны 13 мая 23:52
Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 81 тыс. В мире 13 мая 23:32
Белый дом подверг критике предложенный демократами пакет помощи на $3 трлн США 13 мая 23:15
В Азербайджане возобновят допуск адвокатов в следственные изоляторы без справки Общество 13 мая 22:55
Азербайджан начал экспорт раннего картофеля в зарубежные страны Экономика 13 мая 22:54
В ВОЗ допустили, что коронавирус может войти в список обычных болезней человечества В мире 13 мая 22:44
Число жертв коронавируса во Франции превысило 27 тысяч Европа 13 мая 22:08
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 13 мая 21:46
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 100 тысяч Турция 13 мая 21:33
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан восстановит свой суверенитет, и есть много факторов, дающих основание говорить это Политика 13 мая 21:21
Глава АБА: Процесс выдачи компенсации вкладчикам закрытых банков начнётся до конца месяца Финансы 13 мая 21:19
Президент Ильхам Алиев: Честность, прозрачность, справедливость должны стать принципом работы каждого государственного чиновника Политика 13 мая 21:17
Президент Ильхам Алиев: Борьба с негативными явлениями, взяточничеством, коррупцией будет беспощадной Политика 13 мая 21:14
В Италии от COVID-19 вылечились более половины всех заразившихся коронавирусом Европа 13 мая 21:07
Президент Ильхам Алиев: Оккупация Шуши и Лачина – предательство, измена и преступление тандема НФА-Мусават в отношении молодого независимого Азербайджанского государства Политика 13 мая 21:05
Президент Ильхам Алиев: Абсолютное большинство нашей молодежи воспитано в национальном духе, в духе патриотизма, и сегодня она готова приложить свои знания для всестороннего развития нашей страны Политика 13 мая 20:58
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Беларуси Политика 13 мая 20:12
Хикмет Гаджиев: Самовольное прибытие находящихся за рубежом азербайджанцев к пограничным пунктам неприемлемо Общество 13 мая 19:57
Туркменистан нацелен на рост добычи углеводородов Энергетика 13 мая 19:47
Лейла Абдуллаева: Гражданам, столкнувшимся за рубежом с трудностями в связи с пандемией, оказывается помощь Политика 13 мая 19:36
Лейла Абдуллаева: Среди дипломатических работников Азербайджана за рубежом нет зараженных коронавирусом Политика 13 мая 19:33
В министерстве экономики Азербайджана произошли кадровые назначения Экономика 13 мая 19:15
Eni Turkmenistan limited объявляет тендер на закупку вакуумных насосов Тендеры 13 мая 19:06
В Азербайджане запускаются новые кредитные продукты для микробизнеса Финансы 13 мая 19:04
Крупный азербайджанский банк вдвое сократил операционную прибыль Финансы 13 мая 18:57
В Азербайджане коронавирус чаще выявляется у граждан, возвращенных из России Общество 13 мая 18:51
В связи с искажением карты Азербайджана в проекте NASA будет выражен протест Политика 13 мая 18:47
Лейла Абдуллаева: Среди проживающих за границей азербайджанцев есть инфицированные коронавирусом Общество 13 мая 18:41
ГТК Азербайджана: Реализация новой концепции приведет к значительному улучшению таможенной системы Транспорт 13 мая 18:39
Банковский сектор Азербайджана обладает достаточно высоко ликвидными активами - АБА Экономика 13 мая 18:20
Решение по поводу открытия границ в Азербайджане будет вынесено после 31 мая Общество 13 мая 18:20
Хикмет Гаджиев: Армения всегда избегает обмена пленными и заложниками по принципу "всех на всех" Политика 13 мая 18:19
В регионе Туркменистана выполняются работы по очистке нефтегазовых скважин Энергетика 13 мая 18:14
Заслуженная артистка Рита Амирбекова: Главное - вынести определенные уроки из всего, что сейчас происходит Культура 13 мая 18:12
Лейла Абдуллаева: В настоящее время на родину желают вернуться граждане Азербайджана из порядка 60 стран Политика 13 мая 18:08
Азербайджанская компания отмечает стабильный спрос на автозапчасти Бизнес 13 мая 18:07
Хикмет Гаджиев: Между Азербайджаном и Ираном существуют добрые отношения дружбы и добрососедства Политика 13 мая 18:06
Хикмет Гаджиев: В пограничных пунктах обеспечивается обоюдное пересечение границ гражданами Азербайджана и России Политика 13 мая 18:02
Турция снимает ограничения на экспорт масок Турция 13 мая 17:56
Пенсии в Грузии будут расти ежегодно: инициатива правительства уже в парламенте Грузия 13 мая 17:56
Гражданский транспорт и жилые дома в Газахе подверглись обстрелу со стороны ВС Армении Политика 13 мая 17:56
Он из бакинской квартиры сделал беговую дорожку. Ему всего 83 года…(ФОТО) Социум 13 мая 17:55
МИД: Нет ограничений в связи с зарубежными поездками граждан Азербайджана Политика 13 мая 17:55
Азербайджанская НБКО о деятельности в период карантина Финансы 13 мая 17:52
Доходы госбюджета Азербайджана выросли Финансы 13 мая 17:52
Anglo Asian Mining PLC значительно увеличила прибыль Финансы 13 мая 17:51
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проинформировало предпринимателей о развитии электронной торговли Экономика 13 мая 17:50
Сократился экспорт Турции в страны ОИС Турция 13 мая 17:43
Хикмет Гаджиев: Граждане Азербайджана будут возвращены в страну чартерными рейсами с 18 по 31 мая Политика 13 мая 17:41
Хикмет Гаджиев о гуманитарной и материальной помощи Азербайджана различным странам в рамках борьбы с коронавирусом Политика 13 мая 17:39
В Азербайджане увеличится производство колбасных изделий Бизнес 13 мая 17:30
В Азербайджане сократился объем транспортировки грузов и пассажиров Транспорт 13 мая 17:29
ОПЕК ожидает снижения нефтедобычи в Азербайджане в 2020 году Энергетика 13 мая 17:24
Россия и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на рынке нефти Энергетика 13 мая 17:19
Хикмет Гаджиев: Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране проводится серьезная борьба с коронавирусом Политика 13 мая 17:16
В Азербайджане увеличилось производство промышленной продукции Бизнес 13 мая 17:12
Территория Гаджигабульского промышленного квартала будет расширена - Распоряжение Политика 13 мая 17:12
Не менее пяти человек погибли в результате атаки талибов в Афганистане Другие страны 13 мая 17:09
Гярай Гярайбейли: Часть средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом будут направлены на научные исследования Общество 13 мая 17:08
Кондитерское предприятие Азербайджана о планах разработки новой производственной линейки в текущем году Бизнес 13 мая 17:07
Армения — это страна победившего нацизма - российский политолог Политика 13 мая 17:05
В Азербайджане выросло производство сельхозпродукции Бизнес 13 мая 17:03
В Азербайджане планируется создание фонда поддержки стартапов ИКТ 13 мая 17:01
Ущерб от сильного ветра в Бухарской области Узбекистана оценили в $14 млн Узбекистан 13 мая 17:00
Оперативный штаб при Кабинете министров провел брифинг (ВИДЕО) Общество 13 мая 16:57
Узбекистан передал Таджикистану партию автомобилей скорой помощи Узбекистан 13 мая 16:56
Комитет Красного Креста: Условия содержания Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова держатся под контролем Общество 13 мая 16:51
Предприятие Нахчывана о планах производства пива в текущем году Бизнес 13 мая 16:39
Туристический сезон в Азербайджане начнется сразу после карантина Туризм 13 мая 16:37
В Азербайджане выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 54, скончались 2 человека – Оперативный штаб Общество 13 мая 16:37
Закир Нуриев: Закрытие банков не связано с пандемией коронавируса Финансы 13 мая 16:33
ВВП Азербайджана незначительно повысился Бизнес 13 мая 16:17
Нахчыванское предприятие об экспорте столовых минеральных вод Бизнес 13 мая 16:13
В Туркменистане перевыполнен план производства кокона Бизнес 13 мая 16:10
Возбуждено уголовное дело в связи с противозаконными действиями должностных лиц ГПС Азербайджана Происшествия 13 мая 16:10
Обладатель имени 16 русских князей в азербайджанском художественном проекте (ВИДЕО) Культура 13 мая 16:06
В Азербайджане за финансовой поддержкой обратилось более 130 тыс налогоплательщиков - минэкономики Финансы 13 мая 15:48
Предприятие Азербайджана об объемах производства муки в текущем году Бизнес 13 мая 15:48
Все новости