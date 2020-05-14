Минтранспорта о проекте превращения Азербайджана в региональный транспортный хаб

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является инициатором и активным участником ряда проектов по развитию евразийского транспортного сообщения по маршрутам, проходящим через территорию Кавказского региона, сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как отметили в министерстве, транзитно-транспортная политика Азербайджана как страны, не имеющей выхода к открытому морю, нацелена на создание новой инфраструктуры и диверсификацию транспортных соединений, рациональное использование транзитных возможностей, оказание государственной поддержки транспортным проектам, приближение правовой и институциональной базы к международным стандартам, широкое внедрение транспортно-логистических систем, облегчающих перевозки и процесс перемещения товаров.

"Успешное завершение одного из стратегически важных региональных инфраструктурных проектов – строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (открытие состоялось 30 октября 2017 года) и крупнейшего на Каспийском море Бакинского международного морского торгового порта (открытие состоялось 14 мая 2018 года) является ярким тому примером", - отметили в минтранспорта.

Также в министерстве сообщили, что важным условием для эффективного осуществления международных перевозок является наличие дорожной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. На регулярной основе проводятся работы по полной реконструкции автомобильных дорог общей протяженностью порядка четырех тысяч километров в соответствии с первой технической категорией с применением передовых технологий, что дает возможность оптимизировать трассы путем объезда городов и крупных населенных пунктов, сокращать расстояния на десятки километров.

В последние годы активно проводится соответствующая работа по упрощению процедур пограничного контроля лиц и транспортных средств. Особое внимание также уделяется развитию инфраструктуры погранично-пропускных пунктов.

В целях более полного и эффективного использования потенциала нашей страны в сфере транзитных грузоперевозок указом Президента Азербайджана был создан Координационный совет по транзитным грузоперевозкам. Основными обязанностями Координационного совета являются установление единых принципов и условий, оптимизация тарифов, координация деятельности перевозчиков и государственных органов, обеспечение прозрачности, упрощение и усовершенствование транзитных процедур, сокращение их количества и сроков, применение в сфере транзитных грузоперевозок более приемлемых систем, расширение сотрудничества между странами-перевозчиками и соответствующими государственными учреждениями, продвижение транспортных коридоров, проходящих через территорию страны.

Выступая как мультимодальный транзитный логистический узел, новый порт и экономическая зона станут одним из основных центров консолидации грузов в Центральной Азии, предоставляющим широкий спектр дополнительных услуг, и будут играть ключевую роль в международных мультимодальных перевозках и в евразийской цепочке поставок через Азербайджан.

"Кроме того, принимаются необходимые меры для укрепления лидирующей позиции Азербайджана, как центра логистики и транспорта и повышения ее конкурентоспособности, а также для развития всех транспортных коридоров через территорию страны, увеличения объема и качества транзитных перевозок через эти коридоры.

Следует учесть, что компанией Ernst and Young был разработан проект "Стратегия развития грузовой логистической отрасли Азербайджана". Проект стратегии оценивает текущую ситуацию в области логистики, выявляет сильные и слабые стороны, повышает конкурентоспособность логистики, определяет шаги в направлении развития различных транспортных коридоров", - добавили в минтранспорта.

Отметим, что несколько лет тому назад главой государства было подписано распоряжение о создании специальной экономической зоны образца зоны свободной торговли, включая территорию Бакинского международного морского торгового порта. Уже принят закон, определяющий правовой режим функционирования, развития и управления экономической зоной.

Одним из приоритетных направлений на рынке транспортных услуг является создание новых транспортных маршрутов, удовлетворяющих такие требования, как доступность маршрута и тарифов, надежный транспорт, свободное использование инфраструктуры, упрощенные процедуры транзита, время и безопасность перевозок.

Напомним, что основой транзитной политики страны является создание транспортной инфраструктуры, способствующей соединению трансъевропейских и трансазиатских транспортных сетей, обеспечивающих наиболее короткое и скоростное сообщение. Проделана значительная работа в направлении развития транспортной и коммуникационной инфраструктуры, повышения транзитного потенциала и качества услуг в соответствующих сферах, реализованы международные инфраструктурные проекты.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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